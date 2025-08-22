Una encuesta da ventaja a La Libertad Avanza sobre Schiaretti en Córdoba

Pablo Romá, de la consultora Circuitos, difundió un trabajo para las elecciones de septiembre que le da un 34 por ciento a La Libertad Avanza, un 20 al exgobernador Juan Schiaretti, del gobierno provincial, y un 16 por ciento a Natalia de la Sota, escindida de ese último espacio para esta contienda.

“Córdoba implica cerca del 19 por ciento del padrón, por lo que es importante en cantidad y en importancia política”, dijo el consultor al ser entrevistado por el programa Viva la Pepa de Radio Nacional.

Roma dijo que “es una encuesta que busca tener una aproximación de como se van posicionando los nombres, y donde De la sota tiene un porcentaje que es importante en su lanzamiento por fuera de la estructura del gobierno provincial”.

“En esta elección también se da una discusión del papel que tiene el gobierno provincial para con el gobierno nacional, donde si bien apoyaron la mayoría de las medidas del presidente Milei, también se vieron afectados por algunas medidas”, agregó.

Consultado por el papel de la UCR y el PRO, dijo que “perdieron mucho protagonismo, y el lugar del PRO es complejo, no solo en Córdoba, sino también en varios lugares”.

“La necesidad de negociar con La Libertad Avanza le quitó peso propio; y el PRO tiene una dificultad para mantener su peso identitario, porque muchos entienden que Milei está haciendo lo que tendría que haber hecho el PRO”, analizó.

Sobre el kirchnerismo, dijo que “En Córdoba hay un vínculo muy difícil desde la resolución 125 –de retenciones agropecuarias en 2008-al levantamiento de la policía provincial por el cual el Gobierno Nacional no respondió”.