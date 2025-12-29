Una empresa ligada a la AFA desvió casi US$500.000 a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino

Uno de los periodistas del diario La Nación que está detrás de la investigación sobre irregularidades en AFA Nicolás Pizzi, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli en Radio Nacional, habló sobre las últimas noticias que se saben de este tema. La empresa autorizada la AFA para recolectar todos sus ingresos alrededor del mundo desvió casi medio millón de dólares a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de “Claudio “Chiqui” Tapia, según surge de los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos a los que accedió ese diario tras la intervención de la Justicia de ese país.

"Es un segundo capítulo dentro de esta investigación. El eje es esta esta empresa, con sede en Miami, que fue elegida por la AFA como agente comercial en diciembre de 2021. Desde ese momento en varias cuentas de bancos de esta ciudad empezó a recibir todo el dinero que cobraba la AFA, de los sponsors y de los derechos de televisación. Contabilizamos alrededor de 260 millones de dólares que recaudó la empresa", mencionó.

Pizzi contó que en principio la empresa transfirió 42 millones de dólares a 4 empresas "también abiertas en Miami y en la misma dirección" por 4 pèrsonas que viven en Bariloche. "Y hoy lo que contamos es que hubo otro desvío, mucho menor, de 500 mil dólares, a dos empresas vinculadas a Pablo Toviggino. Una es SOMA SRL, en donde Toviggino estuvo como socio hasta 2016. Luego estuvo su hermano hasta mayo de este año. Y actualmente, el gerente de la empresa es un tal Mauro Javier Paz, que está vinculado a todas las empresas de Toviggino", agregó.