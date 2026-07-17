Una densa capa de humo cubre el área donde se jugará la final del Mundial

A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una densa capa de humo cubre amplias zonas de Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputará el partido decisivo del torneo. El fenómeno está relacionado con los incendios forestales que afectan distintas regiones de Canadá y provocó alertas por la calidad del aire en gran parte del noreste de Estados Unidos.

Sebastián Vera, corresponsal de Radio Nacional en el Mundial 2026, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el impacto que tiene esta situación en la antesala de la final. "Se ve poco y hay un dejo de olor, también la humedad ayuda a que eso se mantenga", subrayó.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran un cielo cubierto por una bruma grisácea y una visibilidad reducida en distintos sectores de Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades locales emitieron recomendaciones para limitar las actividades al aire libre, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.

La final entre Argentina y España está programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. Se espera la presencia de más de 80.000 espectadores para uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Según los pronósticos meteorológicos, la llegada de lluvias y un cambio en las condiciones atmosféricas podrían mejorar significativamente la calidad del aire antes del partido. Sin embargo, especialistas advirtieron que el humo generado por los incendios puede representar riesgos para la salud si persiste durante las próximas jornadas.

Mientras tanto, los equipos continúan con sus preparativos para la definición del campeonato. La situación climática se convirtió en uno de los temas centrales de la previa y es seguida de cerca por la FIFA, las autoridades locales y los servicios sanitarios, a la espera de una mejora que permita desarrollar la final en condiciones óptimas para jugadores, trabajadores y espectadores.