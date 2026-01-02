Una cordobesa de 90 años se consagró campeona mundial de natación: "Mi estilo fue siempre mariposa"

A los 90 años, la cordobesa Elena Placci se consagró campeona mundial de natación dentro de su categoría en Singapur, donde se llevó dos medallas doradas y tres diplomas por sus cuartos puestos. La nadadora habló con Radio Nacional y contó cómo se sintió al alcanzar ese lugar destacado.

"Viajé el 3 de agosto y llegué allá el 5 de ese mes, con 30 horas de vuelo. La competencía fue del 8 al 14 de agosto. Eramos un grupo de nadadores de Argentina, descansamos el primer día, para luego registrarnos en la competencia", contó.

Placci nadó en una de las dos piletas que había en la competencia y pudo ver la psicina antes de la competencia: "Me gusta reconocerla para tener guía en el techo, y no hacer zig zag al nadar. Eso es importante. Nadé los 100 metros crol el 8 y luego nadé el 10, los 200 metros crol. Ahí gané la medalla de oro en ambos".

El 14 de agosto realizó las 3 postas y la ventaja que daba Elena fue por "edad" porque cuánto mayor se es hay "menos rivales". "Para las postas se hace la suma de los nadadores que puedan intervenir", agregó.