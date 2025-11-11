Una cooperativa para acompañar a personas en situación de calle

Pablo Iannuzzi, integrante de la Cooperativa de Trabajo Acompañantes de Personas en Situación de Calle Ltda., compartió detalles sobre la organización en una conversación con Radio Nacional Viedma.

La cooperativa tiene sus raíces en una comunidad de la Iglesia Católica de Barracas (Ciudad de Buenos Aires). En diálogo con Radio Nacional, Iannuzzi y el cura Sebastián hablaron sobre el trabajo de la cooperativa.

Entre las diversas cuestiones abordadas, destacaron que el primer servicio que brindaron fue fundamental: ofrecer un espacio de duchas para personas en situación de calle en la parroquia Nuestra Señora de Itatí.

Programa: Diario de la Tarde: Radio Nacional Viedma

Conducción y producción: Carolina González - Nelson Namuncurá

Operación técnica y puesta al aire: Cristian Fuentealba

Imagen: de la cooperativa