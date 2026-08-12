Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para perros y gatos: objetivos, trámites y multa

María Valeria Suarez trabaja en la Dirección de Zoonosis y Salud Animal de Villa María en Córdoba y en diálogo con Nico Yacoy para Radio Nacional, explicó en qué consiste esta ordenanza que apunta al "bienestar animal".

"Estamos construyendo un objetivo con en equipo de distintos profesionales, entre los que contamos con veterinarios y con el Colegio de Veterinarios de Córdoba. Salió promulgada hace 7 días una ordenanza que apunta al bienestar animal. Hablamos de un registro de animales de compañía", mencionó.

Suarez explicó que la intención de este proyecto es reunir la información de este tipo de mascotas: "Queremos los datos reales sobre los perros y los gatos. Saber quién es el tenedor responsable, si está castrado o no, si tiene el calendario de vacunación completa. Y si tiene la vacuna antirábica. Son informaciones sanitarias del animal muy importantes".

Además la entrevistada mencionó que existe una ley en Córdoba que se ocupa de los animales "potencialmente peligrosos", aunque a su vez manifestó que hay veces en que los tenedores responsables "no lo son". "Si queremos tener un animal, debemos ser responsables del mismo", agregó.