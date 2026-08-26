Una cifra multimillonaria enfrenta a Tini Stoessel con su padre por el manejo de los fondos de la artista

Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, negocian la reorganización del patrimonio generado durante más de quince años de carrera artística, luego de que una auditoría privada revelara que la cantante de 29 años no tiene participación accionaria ni control sobre ninguna de las sociedades que canalizan los ingresos producidos por su música, su imagen y sus contratos comerciales.

Radio Nacional se hizo eco de la noticia y durante le programa Korol en el aire, Adrián Korol conversó con el abogado Mauricio D'Alessandro quien aseguró que algunas vesiones periodísticas que cirularon en las últimas horas "están orientadas a hacernos crer que Tini vive en la indigencia; habitualmente este tipo de artistas hacen contratos a través de terceros o de sociedades, para evitarse juicios o problemas fiscales, es muy común".

"Acá hay mucho por investigar, hay muchas cosas que no sabemos y hay que esperar a ver cómo van a seguir".

Respecto de la situación de la cantante, el abogado confirmó que no se puede iniciar un juicio entre familaires directos pero si una acción civil o una auditoría para determinar la situación patrimonial de cada uno.

Por la tarde Nora Briozzo en 100% Nora conversó con otro abogado penalista Leonardo Sigal, quien también opinó sobre el tema.

"Lo que Tiene está haciendo es tratar de deteminar su patrimonio real a lo largo de los años en los que lleva una carrera artística".

Y aseguró que "lo mejor que puede pasar es que se pongan de acuerdo en el dinero que le corresponde a cada parte y se termine el tema; la están tratando como una mejor y no corresponde".