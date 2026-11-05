"Una carta para León XIV": cómo hacerle llegar un mensaje al Papa

Todos aquellos argentinos que quieran mandarle un mensaje al papa León XIV con saludos, oraciones y palabras de bienvenida podrán hacerlo por carta y en forma gratuita. Se trata de una iniciativa del Correo Argentino, que comenzó este martes y continuará hasta el 13 de noviembre.

Podrán enviar sus misivas tanto personas como escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones que quieran acercar sus mensajes al Sumo Pontífice en su histórica visita al país. Las cartas podrán ser enviadas sin necesidad de colocar estampillas ni abonar el envío.

Una vez recibidas, el Correo reunirá las cartas en su sede central operativa para organizar la entrega y hacerlas llegar a la Santa Sede, se informó.

“Con esta iniciativa, ponemos nuestra red al servicio de quienes quieran hacerle llegar al Papa un mensaje de bienvenida y ser parte de este acontecimiento histórico”, aseguraron desde la empresa.

Cómo enviar la carta paso a paso

El Correo compartió las siguientes indicaciones para enviar con éxito la carta:

Como destinatario de la misiva debe colocarse: Su Santidad el Papa León XIV - Casilla de Correo N.º 4224,C1041WBQ.

Además, en el ángulo superior derecho del sobre, los remitentes deberán escribir la leyenda “Mensaje a León XIV”.