Una campaña busca visibilizar a los veteranos de Malvinas en todo el país

Una iniciativa impulsada por la sociedad civil busca reconocer y visibilizar a los veteranos de la Guerra de Malvinas a través de una acción concreta en todo el país.

Javier Sánchez de la Puente, impulsor de la campaña, visitó el estudio de Radio Nacional y explicó en el programa Korol en el aire el objetivo del proyecto, al destacar la importancia de poner en valor a quienes participaron del conflicto.

"Queremos que el veterano que va con su nieto o su mujer vea que estamos orgullosos de él y que valió la pena el esfuerzo, que se vea que hay espíritu nacional. Este calco es para todos", expresó.

La propuesta consiste en la distribución gratuita de calcomanías con la leyenda “Veterano de Malvinas”, destinadas a ser colocadas en vehículos, como forma de identificación y reconocimiento social.

La campaña, difundida bajo el lema “El homenaje lo hacemos entre todos”, apunta a generar conciencia y mantener viva la memoria colectiva sobre el conflicto de 1982.

La iniciativa se inscribe en un conjunto de acciones que buscan fortalecer el reconocimiento a los excombatientes, promoviendo su visibilidad en la vida cotidiana y el respeto por su historia.