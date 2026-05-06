Una caminata simbólica por la paz y la armonía en la sociedad

La caminata es parte de una acción coordinada que la Fundación “El Arte de Vivir” está replicando en diversas provincias de Argentina y en numerosos países alrededor del mundo. Su objetivo principal es reducir los niveles de tensión social y fomentar la convivencia pacífica a través de herramientas prácticas y accesibles para todos. Concluirá con una meditación masiva cerca de la Estación Saludable.

Por este tema, la periodista española, experta en política y economía y coordinadora de la Fundación "El Arte de Vivir", Beatriz Goyoaga, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la caminata busca generar conciencia en niños y adolescentes: paz y armonía. Vamos a cantar, vendrán músicos y terminaremos la jornada meditando"

Goyoaga, además, dijo que "la actividad es abierta al público, gratuita. Queremos que se sumen todos los que quieran".

La elección de esta actividad no es casual. Diversos estudios científicos han demostrado que cuando grandes grupos de personas se reúnen para meditar o cantar con una intención positiva, se generan espacios de alta coherencia y armonía en la atmósfera circundante.

Caminata en el Rosedal

* Fecha: 31 de mayo

* Hora: 12:00 hs.

* Lugar: Rosedal de Palermo (Cerca de la Estación Saludable), CABA.

* Entrada: Libre y gratuita.

* Recomendación: Se invita a asistir en familia