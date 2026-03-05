Una cadena de hamburguesas usa IA para monitorear a sus empleados

Burger King, la cadena de hamburguesas comenzó a usar inteligencia artificial para monitorear la amabilidad de sus empleados. El modelo de IA se llama Patty y funciona a través de auriculares. Sirve para que sus empleados puedan cumplir de manera más eficiente tareas como dictar recetas, alerten a los gerentes cuando los inventarios están bajos y monitorear qué tan amables son los encargados de atender a los clientes, entre otras funciones.

Por este tema, la especialista en empleo y tecnología, Ximena Gauto Acosta, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "empezó a implementarse en Estados Unidos. Es una suerte de asistente en tiempo real".

Gauto Acosta, además, dijo que "Patty informa al personal sobre recetas, el estado de limpieza de los baños. Es una suerte de jefe de personal que asiste en una multiplicidad de tareas".

Desde la compañía informaron que Patty esta entrenado para reconocer ciertas palabras y frases como “bienvenido a Burger King”, “por favor” y “gracias”.