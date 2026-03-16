“Una batalla tras otra”, la Mejor Película del año

Anoche se llevó a cabo la 98° Edición de las Premios Oscar en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, ubicado en Los Ángeles. La película dirigida por Paul Thomas Anderson fue la gran ganadora de la noche, con 6 estatuillas de las 13 a las que estaba nominada. Nora Briozzo, en 100% Nora conversó con el reconocido productor quien compartió sus impresiones técnicas y personales sobre lo que dejó la gala.

“Pecadores” ganó cuatro premios, al mejor guion original, al mejor actor protagónico (Michael B. Jordan), la mejor música y a la mejor fotografía, que por primera vez fue para una mujer.

Los Premios Oscar 2026 son los galardones con los que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce lo mejor de la industria.

La ceremonia, que estuvo conducida por Conan O’Brien, no solo será recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los premios.

Las autoridades policiales desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes que incluyó francotiradores en las terrazas cercanas, cientos de patrulleros en la zona de los alrededores y más de mil agentes distribuidos en la alfombra roja para custodiar a las estrellas que circulen durante la noche.