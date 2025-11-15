Una argentina ganó el premio al Comunicador del Vino del año de IWSC

Marisol de la Fuente ganó el premio al Comunicador del Vino 2026 de la International Wine and Spirit Competition (IWSC), se anunció en Londres.

Conocida como SolSommelier, es una sommelier, periodista y educadora cuya misión es hacer del mundo del vino un lugar más inclusivo, dinámico y accesible.

Con formación en comunicación y marketing, lleva más de 25 años creando puentes entre la tradición y el público moderno a través de la narración, la educación y la innovación digital.

Es coautora del podcast Vinimos junto al periodista de La Nación, Ariel Torres y columnista semanal en Canal de la Ciudad, acercando la cultura del vino al público general.

Su libro "Te cuento el vino" (Penguin Random House, 2024) se ha convertido en una referencia para los amantes del vino hispanohablantes.

Mediante su proyecto educativo "El vino, sin vueltas" ha introducido a miles de estudiantes en el mundo del vino.

Mientras que su canal de YouTube y su presencia en las redes sociales hacen que la cultura del vino sea más atractiva para las nuevas generaciones.

Además de su trabajo en los medios, es asesora de la Corporación Vitivinícola Argentina, donde contribuye al diseño de campañas nacionales que promueven la identidad vitivinícola argentina a nivel mundial.

También es jueza en concursos nacionales de vino y profesora en universidades.

Según el jurado, "Marisol destaca por su notable alcance y su capacidad para conectar con el público de múltiples maneras".

"Se comunica con autenticidad y energía, conectando con amantes del vino tanto hispanohablantes como angloparlantes", amplió.

Y concluyó: "Es inspirador ver a una comunicadora tan dinámica representando un mercado diferente e incorporando nuevas voces al diálogo global sobre el vino".

El jurado de este año estuvo integrado por Sarah Heller MW, William Morris (Editor Digital de Club Oenologique), y Marco Battochia y Monica Scappini de Vinitaly, patrocinador del premio, entre otros.

Juntos evaluaron una selección diversa e inspiradora de trabajos que demostraron el creciente alcance global de la comunicación del vino.

Para el IWSC, su trabajo ejemplifica el poder de la comunicación moderna del vino: educativa y a la vez cercana, inclusiva y con autoridad.

A través de su libro, podcast, cursos y plataformas digitales ha redefinido la forma en que el público descubre el vino y se conecta con él, especialmente en la creciente comunidad de aficionados de Latinoamérica.

Como ganadora del premio IWSC Wine Communicator 2026, Marisol colaborará con el IWSC y Vinitaly durante todo el año, contribuyendo con artículos editoriales e iniciativas educativas, e impartirá una clase magistral en Vinitaly 2026 en Verona como parte de su labor como embajadora.