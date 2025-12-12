Una argentina de 27 años fue elegida para participar del Foro de Davos para hablar sobre IA

La participación argentina en el debate global sobre el futuro de la tecnología sumará este año una presencia destacada: Delfina Arambillet, especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a medios, fue seleccionada para integrar el grupo de jóvenes líderes que expondrán en el Foro de Davos. Su intervención formará parte de las discusiones centrales sobre el impacto, las oportunidades y los riesgos que abre la IA en sociedades de todo el mundo.

Arambillet, de 27 años, dialogó con Ramos generales y expresó que su elección dentro de los 40 jóvenes referentes convocados por el Foro Económico Mundial representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en América Latina en materia de tecnología, innovación y ética digital.

"Es una alegría muy grande, estoy muy contenta, procesando todo y preparándome para el 19 de enero, que arranca la cumbre", expresó.

En ese marco, señaló que el encuentro reunirá a presidentes, investigadores y ejecutivos globales, y que allí se buscará poner en agenda una mirada más equilibrada sobre cómo regular, desarrollar y aplicar la Inteligencia Artificial.

"La Inteligencia Artificial es una disciplina que se viene desarrollando y teorizando de manera acelerada", sostuvo, al tiempo que explicó el impacto que tiene la IA en distintos sectores.

Durante la conversación, la especialista remarcó que la aceleración tecnológica no solo reconfigura los medios y el acceso a la información, sino también las formas de trabajo, la educación y los vínculos sociales. Sostuvo que uno de los ejes más relevantes de su exposición en Davos será la necesidad de construir marcos que permitan que la IA se utilice con transparencia, responsabilidad y criterios éticos compartidos entre gobiernos, empresas y ciudadanía.