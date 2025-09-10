Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y disparó dos veces

Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó dos veces. La alumna continúa atrincherada, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes.

Rosana Conte, periodista de Radio Nacional Mendoza, dialogó con el equipo de Ramos generales y dio detalles sobre el episodio que comenzó a primera hora de la mañana, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis.

La adolescente es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría llevado al colegio una pistola 9 milímetros con la que disparó dos veces al aire. "Es un arma reglamentaria que pertenece a su padre", afirmó.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la institución educativa llamaron a la Policía de Mendoza, que llegó rápidamente al lugar.

Luego de algunos minutos, los efectivos pudieron controlar la situación. La menor todavía está encerrada, aislada y, según reportó personal de las fuerzas de seguridad, en estado de shock.

Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Algunos alumnos de la escuela compartieron videos en las redes sociales sobre cómo se vivió la impactante situación.

En una de las imágenes se la ve a la alumna sola con el arma de fuego en sus manos en el interior de la escuela, mientras los negociadores de la Policía buscan que se entregue.