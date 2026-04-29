Una académica argentina será distinguida en Japón por su trayectoria

Marta Elena Pena de Matsushita recibirá una condecoración del gobierno de Japón por su trayectoria.

Se trata de la Orden del Tesoro Sagrado, un reconocimiento a aportes destacados en distintos ámbitos.

La ceremonia se realizará el 20 de mayo en el Palacio Imperial de Tokio.

Radicada en Japón desde hace más de 40 años, es graduada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtuvo la medalla de oro al Mejor Egresado.

Marta Elena Pena de Matsushita es doctora en Ciencia Política por la misma universidad, con una tesis doctoral distinguida con mención de honor y recomendación de publicación.

Además, recibió el reconocimiento de dicha institución como Visitante Ilustre, en marzo del año pasado.

Entre sus libros más reconocidos figuran La cultura de Japón, Las corrientes del pensamiento latinoamericano, Positivismo y liberalismo en México, A quinientos años del descubrimiento, La mujer en la sociedad latinoamericana y Dos forjadores de la modernidad: Sarmiento y Fukuzawa.