Un video viral reavivó el debate sobre los cálculos urinarios y su tratamiento

Un video de una intervención quirúrgica realizada en Brasil, en la que se extrajeron 35 cálculos de la vejiga de un paciente que adujo beber aproximadamente 3 litros de refresco de cola al día durante varios años, se volvió viral en redes sociales y generó impacto por la magnitud del caso y la complejidad del procedimiento.

Horacio Sanguinetti, especialista en urología y referente en cirugía mínimamente invasiva, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó las características de este tipo de patologías, al destacar que al paciente le sucedió esto "no solo por tomar bebida cola, sino que algún otro factor debe tener". "La recomendación es tomar mucha agua", subrayó.

Los cálculos urinarios pueden formarse en distintas partes del sistema urinario y, en casos avanzados, generar molestias severas, infecciones o dificultades para orinar. La acumulación de múltiples cálculos, como en el caso difundido, es menos frecuente pero posible.

"Es importante la prevención para que no vuelvan a salir. Beber mucha agua y cuestiones de la dieta es fundamental. Hay que controlar la ingesta de la sal, el sodio y los ultraprocesados", explicó.

En la actualidad, los avances en técnicas quirúrgicas permiten abordar estas patologías mediante procedimientos mínimamente invasivos, lo que reduce los tiempos de recuperación y mejora la calidad de vida de los pacientes.

"Una vez que apareció la piedra, la piedra se saca. Y por suerte hay intervenciones que no son invasivas", resaltó Sanguinetti.

Especialistas recomiendan mantener hábitos saludables, una correcta hidratación y controles médicos periódicos para prevenir la formación de cálculos y detectar a tiempo posibles complicaciones.