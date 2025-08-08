Un viaje entre La Rioja y Córdoba para rescatar danzas folclóricas en desuso

En una charla íntima con Mariana Fossati en La Tarde de Nacional Folklórica, Ramiro González repasó su trayectoria de tres décadas, marcada por la creación de canciones y la búsqueda de preservar tradiciones. Entre sus proyectos más recientes se destaca Danzas con fundamento, un disco grabado junto al Cuarteto de Cuerdas Magnolia que rescata danzas populares poco interpretadas, como triunfos, remedios y sambalegres.

Además, González compartió la emoción de haber lanzado El ojo de la tormenta 2 y adelantó su agenda de presentaciones, que incluye shows en La Paila (CABA), Los Bemoles (Bursaco), La Salamanca (La Plata) y un esperado concierto en el Teatro Municipal de La Rioja. Con invitados especiales y un repertorio que combina lo nuevo y lo clásico, el cantautor reafirma su compromiso con la música de raíz y la cultura popular.