Un viaje de raíces y chamamé

Daniel Franich visitó a Carla Ruiz en el en nuestros estudios de Nacional Folklórica. Repasó sus inicios en Villa Minetti, su cercanía con el chamamé y las influencias de grandes referentes como Ernesto Montiel y Cocomarola. Relató anécdotas de su infancia, el vínculo familiar con la música y cómo convirtió esa pasión en una carrera que hoy lo mantiene activo en la escena litoraleña. Además, destacó la importancia de la difusión del chamamé en todo el país y su actual trabajo como músico y lutier.