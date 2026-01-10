Un vermú argentino entre los mejores del mundo

El vermut argentino La Fuerza fue incluido por segundo año consecutivo en el informe anual de la revista Drinks International en el que destaca a los principales actores en el mercado global de spirits, bares, vinos y otras bebidas.

En la sección vermouth, el vermú elaborado en Mendoza figura en el puesto N° 7 del ranking de Top Trending Brands (marcas más influyentes) y en el puesto N° 10 de Best Selling Brands (marcas más vendidas).

“Es un honor haber sido elegido como uno de los vermuts más vendidos y de mayor tendencia”, dice Agustín Camps, uno de los socios de La Fuerza, la única marca no europea de la lista.

Y completó: “Lo vivimos como un premio al esfuerzo de todos estos años y como una señal del potencial que tiene la escena de vermuts con identidad local y calidad, que se ha venido desarrollando en varios países y de la que La Fuerza es parte desde sus inicios en 2018”.

Por su parte, Martín Auzmendi, otro socio del proyecto, agrega que “La Fuerza se enorgullece de ser protagonista de esta nueva etapa de innovación y diversidad en la categoría de aperitivos y vermuts”.

Según Drinks International, aunque el panorama del vermouth se mantiene mayormente liderado por Italia, “la llegada de nuevos jugadores internacionales sugiere que la categoría está empezando a cambiar”.

Desde 1967, Drinks International es una de las principales revistas dedicadas exclusivamente al mercado global de spirits; y éste es el 17° año en el que publica su reporte anual en el que analiza cada categoría.