Un turista holandés murió tras el vuelco de una lancha en Cataratas del Iguazú

Un turista holandés de 26 años murió durante la excursión que realizaba a bordo de una lancha por las Cataratas del Iguazú.

La embarcación volcó cuando se estaba acercando a las cascadas y otras dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió por causas que aún se investigan, del lado brasileño, en el oeste del estado de Paraná.

La víctima fatal se encontraba de viaje con su familia y cuando fue rescatado por las autoridades ya había fallecido.

La embarcación pertenecía a la empresa Macuco Safari, que se encarga de organizar excursiones y les permite en este caso a los turistas acercarse a las Cataratas de Iguazú.

La muerte del turista (cuyo nombre no trascendió) fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná y otros dos turistas holandeses fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Iguazú.

Uno de los heridos es un hombre de 49 años que, según indicaron desde el centro asistencial, llegó consciente y respirando espontáneamente. Quedó internado en observación al igual que el otro afectado en el accidente.