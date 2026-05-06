Un tercio de los niños no tiene el esquema completo de inmunización

Un tercio de los niños no tiene el esquema completo y los casos de enfermedades prevenibles, como la tos convulsa, vuelven a aumentar. Especialistas advierten por fallas en la gestión, barreras de acceso y desinformación. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, durante las primeras nueve semanas de 2026 se registró un incremento del 147% en los casos de tos convulsa respecto al mismo período del año anterior. Los contagios pasaron de 87 a 215, afectando principalmente a menores de 14 años.

Por este tema, la médica infectóloga 8mat. 76451), integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y directora de epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, Elena Obieta, en diálogo con 100% Nora, dijo que "una explicación en la baja tasa de vacunación es el Covid. Hay una situación heredada de la pandemia que afectó, en una porción de la población, la creencia en la efectividad de las vacunas".

Obieta, además, remarcó que "la baja en la tasa no solo se da en los chicos o jóvenes sino en todas las edades; por eso la situación es más preocupante".

La disminución en las tasas de vacunación debilita la inmunidad colectiva, una barrera clave que protege incluso a quienes no pueden vacunarse, como bebés pequeños o personas inmunocomprometidas.