Un sismo de casi 5 grados en el Mar Argentino se sintió este jueves en Mar del Plata

En diálogo con Carla Ruiz, Federico Isla licenciado en Geología explicó algunos detalles del fenómeno que se registró frente a las costas bonaerenses.

El movimiento fue a solo 193 km de la costa y no tuvo la magnitud suficiente como para generar olas, pero por prevención se dio aviso a las costas de Miramar para que las autoridades estuvieran alertas.