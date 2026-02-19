ENTREVISTA EN SEGUNDO ROUND

19/02/2026

Un sismo de casi 5 grados en el Mar Argentino se sintió este jueves en Mar del Plata

En diálogo con Carla Ruiz, Federico Isla licenciado en Geología explicó algunos detalles del fenómeno que se registró frente a las costas bonaerenses.

El movimiento fue a solo 193 km de la costa y no tuvo la magnitud suficiente como para generar olas, pero por prevención se dio aviso a las costas de Miramar para que las autoridades estuvieran alertas.

El especialista explicó que las grandes olas suelen formarse cuando el sismo se produce a mayor distancia y es justamente recorriendo esas distancias que la ola va cobrando fuerza.