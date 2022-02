Un santafesino preside el bloque del Frente de Todos

Germán Martínez, jefe de bancada del Frente de todos en la Cámara de Diputados de la Nación, dialogó con Radio Nacional Santa Fe sobre su nuevo rol en la cámara baja.

Germán, trabaja desde el año 2005 con Agustín Rossi, fue su jefe de asesores en la Cámara de Diputados de la Nación. "Desde el 2005 que estoy vinculado con él. El vinculo no solamente político sino afectivo que tengo con Agustín, considero que es uno de los cuadros políticos no solamente más integrales sino más propositivo y constructivos que tiene la política argentina", dijo.

Consultado por el trabajo desempeñado en la cámara baja dijo: "Cuando uno transita un lugar por mucho tiempo y además lo hace con cariño y pasión va aprendiendo y absorbiendo. Hice todo el camino alrededor de los temas parlamentarios desde muy abajo". "Uno no siempre tiene la posibilidad, como me dio el Partido Justicialista, el Frente de Todos en el año 2019 de entrar en una lista de diputados , y más aún esta enorme posibilidad que me dio el presidente".

Sobre la charla y la relación con el ex jefe de la bancada Máximo Kirchner dijo: "Yo no siento que venga a reemplazarlo, porque tiene un rol, una presencia en nuestro bloque que lo hace irremplazable. Mi intención es ponerme al lado de él, asumir la responsabilidad que me confirió el presidente de la mejor manera posible, hablando con todos y sin lugar a dudas ser un puntal para la vida de nuestro bloque".

Destacó además el pedido que le realizó el presidente Alberto Fernández al asumir su nuevo rol en la Cámara de Diputados: "Me pidió tres cosas: que trabajara mucho y siempre por la unidad del Frente de Todos, también me pidió hablar con todos los compañeros y compañeras, primero con los propios, después con los potencialmente aliados y con todos los opositores, y lo último que me planteó fue que me dedique cien por ciento a esto".

Finalmente, consultado por su relación con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, dijo: "Una de las primeras cosas que hice cuando el presidente me dijo lo que quería para mí fue hablar con él. Sabía que iba a ver un intento en algunos lugares de hacer un análisis territorial de todo esto entonces rápidamente lo llamé al gobernador y le dije: "Omar te conozco hace más de 20 años, hemos tenido momentos de cercanía y de distancia pero vos sabes que se separar los ámbitos y esto es una responsabilidad que me pide el presidente y no tiene nada que ver con nuestra cercanía o distancia temporales en la provincia", tuve una respuesta muy generosa del gobernador ".