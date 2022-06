Un retiro inesperado

Por Daniel Corujo

La joven y prometedora nadadora argentina Delfina Pignatiello, de tan sólo 22 años, anunció de manera sorpresiva su retiro de la natación de alto rendimiento.

En lógica, y con la proyección de la nadadora de San Isidro, Pigniatello tenía por delante al menos dos Juegos Olímpicos para tener muy buenas performances.

En su corta carrera, obtuvo medallas en Mundiales Junior, Panamericanos y Juegos Olímpicos de la Juventud. Representó a Argentina en Tokio 2021.

Precisamente durante los Juegos de Tokio Delfina recibió muchas críticas en las redes sociales por su bajo rendimiento, sin tener en cuenta que para la bonaerense eran sus primeros Juegos de mayores con apenas 21 años.

Eso la llevó a hacer una crítica a sus "haters" y se retiró por unos meses de las redes sociales.

Delfina escribió en su despedida: "En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo".

Para quien firma está nota es una verdadera lástima lo temprano que se retira Delfina, una atleta que tenía una proyección para convertirse en una de las mejores deportistas mujeres de la Argentina.

Una pena. Ya se la extraña...