Un restaurante cordobés ganó el Torneo Federal de Chefs

El equipo del restaurante Cartof, de Córdoba, ganó el Torneo Federal de Chefs organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) para distinguir la creatividad y el profesionalismo de la cocina argentina.

Completaron el podio los equipos del Restaurante Presencia, de la Ciudad de Buenos Aires, y el Hotel Lahuen-Co, de Mendoza; entre los 23 equipos que cocinaron en vivo durante las tres jornadas de la feria Hotelga 2025, en la Gran Final del torneo.

El equipo de Cartof estuvo integrado por Gustavo Dante Gutiérrez Aparicio y Agustín Vilchez; el de Presencia Recoleta, por Eliel Buttice y Matías Luchetti; y el del Hotel Lahuen-Co, por Jesica Nahir Praderio y Víctor Emanuel Castro.

Obtuvieron menciones especiales el Hotel Los Pinos Resort y Spa Termal de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero (Sabor); Presencia Recoleta (Buenas prácticas y manufacturas) y Hotel Overo Lodge de Puerto Iguazú, Misiones (Investigación y puesta en valor del producto).

"Una celebración del talento, la producción local y el compromiso empresarial", destacó el presidente de Fehgra, Fernando Desbots.

Por su parte, Carlos Mellano, vicepresidente de Fehgra a cargo del Torneo, resaltó: "Vimos propuestas innovadoras, con una fuerte conexión con el entorno productivo de cada región. Esa mirada federal es lo que hace único a este torneo".

Tras recibir el premio, el chef Gutiérrez Aparicio afirmó: "Nos preparamos con mucho esfuerzo para este certamen: investigamos, probamos, invertimos y, sobre todo, disfrutamos del camino".

Cocinaron mollejas garrapiñadas con caldo meloso de cabrito, de Plato Bocado; y un carré, con salsas agridulce y salsa tipo chimichurri, con corazón de brócoli con caldo de jamón, y cilindro de papa y boniato, entre otros productos, de Plato Principal.

El Jurado fue presidido por Narda Lepes, e integrado por los chefs Luciano Nanni, Agustín Kurán (NOA), Alejandra Repetto (Patagonia), Alina Ruiz (NEA), Badell Adhemar Martínez (Chef Rational), Ginella Mazzocca (Cuyo), Guillermo Busquiazo (CABA), Guillermo Perosio (NEA), Guillermo Vergara (Patagonia), María Florencia Rodríguez (NOA) y Pablo Quiven (Patagonia).

Evaluaron originalidad, presentación, métodos de elaboración, orden de secuencia de la preparación, utilización de producto identitario regional, entre otros criterios.