Un rescatista de la Brigada Topo describió cómo es llegar como voluntario a un desastre y las trabas a la hora de ayudar

El responsable de la Brigada Internacional de Rescate "Topos", e instructor canino Cristian Kuperbank en diálogo con el equipo de Adrián Korol explicó cómo es ir de voluntario a un desastre y la decisión de querer colaborar para salvar vidas luego de un terremoto o de un derrumbe.

"Estuve 9 años sin salir a terremotos, después de haber hecho 12 ó 13 misiones en todo el mundo. Estuve en Haití, Nueva Zelanda, Chile, Perú, México, Guatemala, Turquía, Nepal, en muchos lugares. Pero esta vez fue acá, en Latinoamérica, allí en Venezuela tengo muchos amigos", dijo.

El rescatista mencionó que en Venezuela aún siguen en "operaciones de búsqueda" aunque aclaró que hay una probabilidad "ínfima" de que se encuentre alguien con vida. "Seguimos recuperando cuerpos, hay mucho trabajo por hacer. Todos los países tratan de tener una coordinación para accionar juntos, pero es difícil. Se terminan sumando en colaboración los locales, y son ellos mismos quienes ayudan a sacar las personas atrapadas", agregó.

"Conté con el apoyo de mi familia para venir a Venezuela, pero implica gastos para mantenerme aquí, y por suerte una aerolínea en México nos dio los pasajes para poder llegar. Hay siempre trabas y peripecias para ir de voluntarios a un rescate", agregó.