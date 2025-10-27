Un repaso por hechos que marcaron la agenda en Argentina

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, repasamos los hechos más importantes de un día como hoy, entre ellos el reconocimiento al científico argentino Luis Leloir, galardonado con el Premio Nobel de Química. Compartimos un informe especial producido por nuestra emisora.

Además, escuchamos el micro de ciencia y tecnología, repasamos los números de las elecciones legislativas argentinas de este domingo, y disfrutamos de una variada selección musical con canciones interpretadas por Mercedes Sosa, Milo J, Cuti y Carlos Carabajal y Divididos.