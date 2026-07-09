Un repaso histórico sobre el 9 de julio de 1816 y la Casa de Tucumán

El historiador Diego Mora Dellepiane conversó con el equipo de Nora Briozzo por Radio Nacional acerca de la fecha patria y resignificó su importancia hoy.

"La Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, los hombres reunidos en la Casa de Tucumán se animaron a firmar ese documento en que se proponían el nacimiento de un país. Es interesante recordar el sentido y es algo que se debe construir todos los días", expresó.

El entrevistado además se refirió al simbolismo histórico hoy puede aportar una visita a la Casa De Tucumán: "Era un espacio muy importante en la política provincial. Tenemos la suerte que se ha mantenido, hoy se puede visitar y es un museo. Allí se firmó la Declaración de la Independencia porque en Buenos Aires había intereses que se oponían a dicha firma".

También habló de la frase "Seamos libres que lo demás no importa nada" de San Martín, quien en ese momento era gobernador de Cuyo y envió a sus diputados a firmar la Independencia a Tucumán. "Su lema tenía un sentido. Y el mismo quería decir que más allá de cualquier discusión, era importante defender un camino y una patria propia".