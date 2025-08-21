Un regreso esperado al canto popular

En diálogo con La Colo, Lito Ser compartió su emoción por volver al escenario después de un tiempo alejado por un problema en sus cuerdas vocales. El artista anunció que se presentará el sábado 23 en La Paila, con un repertorio que incluye zambas, chacareras y canciones latinoamericanas. Estará acompañado por Nuria Martínez en vientos, el dúo Sur Adentro, Silvia Genke, y los músicos Martín Belloc, Chino Capici, Mariano Rizo y Fernando Dieguez en chelo. Además, destacó la importancia cultural del espacio La Paila y su rol como sostén de la música y la gastronomía regional.