Un regreso con sonidos experimentales y raíces folclóricas

Mariana Baraj conversó con Carla Ruiz y contó detalles de su recital de este jueves 18 de septiembre en La Carbonera (San Telmo), donde compartirá escenario con el violinista japonés Yushi Katsui y el guitarrista Fernando Kabusacki. Será un concierto especial con invitados como su padre, Bernardo Baraj, y Alejandro Franov, en lo que será la única presentación de la artista en Buenos Aires este año. Radicada actualmente en Brasil, Mariana habló de su búsqueda de nuevos horizontes, de la inspiración que le da la vida en Garopaba y de su recorrido artístico desde su disco debut Lumbre (2001) hasta su más reciente trabajo Tus ojos. También adelantó su proyecto paralelo de folclore electrónico Coca-Iica, creado junto a músicos de Bolivia y Argentina.