Un regreso con canciones latinoamericanas

En diálogo con Mariana Fossati, Sandra Peralta contó detalles de Canciones para el reencuentro, el recital que ofrecerá junto a Leandro Casioni el viernes 19 a las 21 hs en Café Vinilo (Estados Unidos 2483). Tras una pausa marcada por la maternidad y giras intensas, la cantante peruano-argentina habló sobre la importancia de volver a los escenarios como espacio de resguardo y resistencia. El dúo repasará repertorios propios y homenajes a figuras como Chabuca Granda, Piero, Dino Saluzzi, Roberto Cantoral, Raúl Carnota y Fernando Cabrera. Además, Sandra brindará una clase gratuita de canto grupal el martes 23 en el marco del festival Café Vinilo.