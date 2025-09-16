Virginia Vallejo creó un espacio exclusivo para felinos y organiza talleres de primeros auxilios

Un refugio pensado para los gatitos en vacaciones

En diálogo con María Fernanda Heras en Nacional Folklórica, la veterinaria Virginia Vallejo contó cómo nació Hoteles de Gatos Mishmosos, un proyecto que ya tiene tres sedes en Vicente López, Capital y Quilmes. El espacio ofrece hospedaje exclusivo para felinos cuando sus tutores viajan o no pueden cuidarlos, con habitaciones temáticas y controles de salud previos. Vallejo destacó la importancia de transmitir tranquilidad a las familias a través de fotos y videos diarios, y adelantó que este sábado 20 brindará una charla online y gratuita sobre primeros auxilios para gatos, destinada a tutores y cuidadores