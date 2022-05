Un recorrido con el cantante argentino Donald

El cantante argentino, Donald McCluskey, mejor conocido como “Donald”, reveló que atraviesa un complicado trastorno neurológico relacionado con la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticado hace un tiempo a través de una carta. El interprete de “Sucundum, sucundum” ahora explicó que su situación ha recrudecido, por lo que decidió contársela abiertamente a sus fanáticos.

“Te digo que no sé si estoy arrepentido de haber escrito esta carta, porque lo hice desde un lugar de bajón y porque me subieron los temblores pero leyéndola me parece que dramaticé de más”, expresó McCluskey “son cosas reales que te pasan, los años no vienen solos”.