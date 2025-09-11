Un recorrido artístico en el Palacio Barolo

En diálogo con Hernán Jechsmayr, Irene Golzer contó detalles de su participación en una propuesta diferente en el Palacio Barolo. La experiencia incluye una visita guiada por el histórico edificio, inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y culmina con una versión de su concierto Hoy tu corazón, que cruza lo poético con lo cotidiano a través de canciones y relatos. Habrá funciones el domingo 14 de septiembre a las 17 y a las 20 horas, con la posibilidad de reservar entradas por WhatsApp.