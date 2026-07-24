Un pueblo argentino sortea oro entre los turistas que lo visitan en vacaciones de invierno

La Carolina, una pequeña localidad de San Luis con alrededor de 350 habitantes, lanzó una original propuesta para atraer visitantes durante las vacaciones de invierno: el sorteo diario de una muestra de oro de 18 quilates entre quienes recorran el pueblo. La iniciativa comenzó el 18 de julio y se extenderá durante diez jornadas consecutivas, en una apuesta por difundir la historia minera y el patrimonio cultural de la región.

Roxana Lucero Zavala, secretaria de Turismo de La Carolina, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el valor de una propuesta que busca poner en primer plano la identidad del pueblo. En ese sentido, remarcó la importancia de preservar las tradiciones vinculadas a la minería artesanal y de generar nuevas experiencias para quienes visitan la localidad.

"Es oro nativo, sacado de los ríos, es el trabajo realizado por los pirquineros. Son entre 18 y 22 quilates. La gente se va fascinada", destacó.

Ubicada en las sierras puntanas, La Carolina es reconocida por su pasado ligado a la extracción de oro. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando comenzaron a explotarse los yacimientos de la zona. Con el paso del tiempo, la actividad minera dio forma a la identidad del pueblo y dejó un legado que aún hoy puede apreciarse en sus calles, construcciones y relatos históricos.

El oro que forma parte de los sorteos proviene de los arroyos locales y es extraído por pirquineros que continúan practicando métodos artesanales heredados de generaciones anteriores. Esta actividad, que forma parte de la cultura de la región desde hace más de dos siglos, sigue siendo uno de los principales atractivos para quienes llegan interesados en conocer el pasado minero de la localidad.

Además del sorteo, los visitantes pueden recorrer antiguos túneles mineros, participar en experiencias de búsqueda de oro, conocer el patrimonio histórico del pueblo y disfrutar de los paisajes serranos que caracterizan a esta zona del norte puntano. La Carolina integra además el circuito de los pueblos turísticos más destacados de la provincia.

La iniciativa despertó interés entre turistas de distintos puntos del país y se convirtió en una de las propuestas más llamativas de las vacaciones de invierno. El objetivo es fortalecer la actividad turística y dar visibilidad a una comunidad que conserva una estrecha relación con una de las actividades económicas que marcaron la historia argentina.