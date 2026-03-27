Un productor logró un zapallo récord y volvió a sorprender en el campo

Un productor entrerriano volvió a destacarse en el ámbito agropecuario al presentar un zapallo de más de 135 kilos, marcando un nuevo récord personal y generando repercusión en el sector.

Julio Flores, productor agropecuario, dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a este logro, al destacar el trabajo y la dedicación que implica alcanzar este tipo de resultados.

El ejemplar principal alcanzó los 135,2 kilos, superando ampliamente su marca anterior de 111,8 kilos registrada el año pasado. Además, presentó otro zapallo de 122,6 kilos, también de dimensiones destacadas.

El cultivo de este tipo de ejemplares requiere condiciones específicas de suelo, riego y seguimiento constante, lo que convierte a estas producciones en verdaderos desafíos técnicos.

Este tipo de eventos no solo exhiben logros individuales, sino que también ponen en valor la innovación y el esfuerzo en la producción agrícola.