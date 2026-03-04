Un productor de Formosa reveló cuáles son las sandías más dulces y desmintió el mito de la sangría

Ricardo Resler, productor formoseño de sandías, habló con el equipo de Primer Round por Radio Nacional en donde desmintió algunos mitos de esta fruta.

"No es verdad que uno se puede morir si se toma vino con sandía, eso es un mito. La sandía es como cualquier fruta. Es igual al de la cerveza con chancho", dijo. "No tomo vino pero he visto gente que lo hace y está todo bien", agregó.

El productor dijo que las mejores sandías suelen estar en Corrientes, Entre Ríos y Formosa. "Las sandías más grandes, son las que toman más azúcar. Cada vez tienen menos semillas", mencionó.