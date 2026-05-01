Un padre creó un taller para que otros hombres aprendan a peinar a sus hijas

Se trata de "Papá también peina", una iniciativa que surgió de su propia búsqueda para construir una rutina de cuidado con su hija Amparo para que ella recuerde ese momento con cariño. En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora”, contó detalles de esta propuesta.
“No soy peluquero, soy operario de depósito. La peino desde que tiene dos años, ahora tiene seis. Empecé a mirar videos, tutoriales”, explicó Gustavo Villalba.
El proyecto comenzó “más que nada por pedido de padres y mamás y también para compartir con Amparo muchas cosas lindas”.
“Trabajo muchas horas por día entonces no tengo tanto tiempo de calidad para darle y los pocos que tengo trato de que sean de calidad”.
"Todos los peinados que yo le hago a Amparo, la idea es que sean funcionales para el colegio".
"Para nosotros es un momento íntimo, ella cuenta cosas, la escucho y lo compartimos", reflexionó.
"Estoy tratando de empujar a los papás en cosas que no se metían, rompiendo esos patrones".
Se viralizó el taller que dio en abril y, a partir de allí, lo empezaron a llamar de todos lados a través de su Instagram @vivirconamparo.
