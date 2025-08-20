Un nuevo sonido folclórico que llega con fuerza

Ceibo, integrado por Leonardo Escalante, Gabriel Romero, Claudio Tais y Matías Seiya, visitó a Carla Ruiz en los estudios de Nacional Folklórica para hablar de su presente artístico. Con 11 años de trayectoria, premios en Cosquín, Jesús María y giras internacionales, el grupo se prepara para lanzar Cause, su nuevo disco. Además, anunciaron un show en Buenos Aires el 27 de septiembre en Rondeman Abasto (Lavalle 3177), con entradas ya disponibles en tuentrada.com. También anticiparon su participación en festivales de verano y futuras presentaciones en provincias como San Juan y La Pampa.