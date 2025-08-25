Un nuevo disco con espíritu acústico y poético

El cantautor Pablo Grinjot visitó a Mariano del Mazo en Radio Nacional Folklórica y presentó su flamante disco “Ya”, un trabajo acústico y artesanal grabado en su casa, con guitarras, cuerdas y voces. El álbum, que incluye temas como Uruguaya y Utopía, refleja su búsqueda de un folclore urbano y de canciones simples que hablen de amor, sociedad y esperanza. Grinjot repasó su trayectoria de más de 20 años, la influencia de su hogar musical y su formación artística, además de contar que lo acompañará en vivo su proyecto más querido: la orquesta La Loop Big Bang, con 12 músicos y artistas invitados, en el Club Atlético Fernández Fierro (CAF).