Un niño caminó hasta La Bombonerita, picando una pelota de básquet para cumplir su promesa

Boca salió bicampeón de la Liga Nacional de Básquet y despertó el fanatismo de Joaquín, un niño de 13 años que junto a su padre Matías y su tío caminaron desde Villa Ballester hasta La Boca, con un exigente desafío.

Acompañado por su familia, Joaquín cumplió su promesa de caminar varios kilómetros sin dejar de picar una pelota de básquet.

Padre e hijo contaron que hacen todo lo posible para estar presentes en cada partido en el estadio Luis Conde, lugar donde el equipo de básquet de Boca disputa los partidos de local.

La promesa de ir caminando a La Boca es una tradición familiar que comenzó en los años ’70, que se retomó durante la época de Carlos Bianchi y que ahora se trasladó al básquet por el fanatismo de Joaquín por ese deporte.