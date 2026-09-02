Un nene de 6 años tuvo que dormir en la escuela porque no lo dejaban salir por una disputa judicial entre sus padres

Un nene de 6 años que estuvo más de 24 horas encerrado en la escuela a la que asiste en Neuquén, por orden de la Justicia en medio de una disputa familiar que existe entre sus padres, finalmente pudo salir de la institución con su madre este martes por la tarde. Sara Barni, es abogada de Alexandra Sabio, la madre involucrada en este conflicto judicial. En diálogo con el equipo de Nico Yacoy explicó en Radio Nacional cómo se dio esta situación y cómo seguirá.

"Él termino ese calvario luego de estar 24 horas en el colegio. Aunque esto se trata de un caso de violencia de género, ejercido por el funcionario público Claude Staicos, contra la mamá. Toda esta persecusión que hizo durante años, desemboca en la persecusión que se ejerce para sacarle el niño a la mamá", sostuvo.

La letrada además mencionó que durante un año no se dejó ver al niño a la mamá: "El 20 de agosto esta orden de cuidado unilateral se había terminado. En los juzgados nadie se expedía, porque todo el mundo le tiene miedo en Neuquén. El niño estuvo 24 horas en un jardín, y el asesor de menores mandó un oficio a las 12 de la noche para que le dieran de comer y lo hidrataran".

"Staicos no lo quiso retirar para no pagar el costo de que la gente lo viera salir con el niño. La gente no se fue y él hizo abandono del hijo", agregó.