Un Muerto más presenta La Cena en el teatro Vorterix el 19 de septiembre

Guido Carmona es músico y habló de su proyecto solista con Un Muerto más que desembarcará en el teatro Vorterix en septiembre. El artista contó en qué consiste este espectáculo que se podrá ver el jueves 19 de septiembre en el teatro de Colegiales.

"Es mi proyecto solista pero en este momento lo mezclo con distintas disciplinas. Participan poetas, actores, performers, y entre todos tratamos de explicar un sentimiento. Y explicar una historia de amor desde que ves pro primera vez una persona, el enamiroamiento, el deseo, la traición hasta el olvido", contó.

Carmona explicó que durante el show "la gente puede subirse al escenario" y eso advirtió que crea un guión libre. "A veces las funciones son más dramáticas, otras veces más graciosas, otras más teñidas de amor", mencionó.

"No deja de ser un recital, y al mismo tiempo no deja de ser una obra de teatro. Hay gente qu ebaila y canta, otros que miran la obra. Algunos participan y otros no. Es muy libre", describió el músico.