Hace días se hizo viral un video que mostraba como reaccionaban gallinas y hasta llegaban a morir luego de que un avión volará fumigando con agroquímicos en las cercanía de los campos de soja. El video lo registró la dueña de los animales en la localidad de Pozo Hondo, cabecera del departamento Jiménez y se encuentra cien kilómetros al noroeste del Santiago del Estero. El Bajo el Mismo Sol mantuvimos dialogo con Sergio Rafaeli, párroco de la localidad para conocer sobre lo que se vive en el lugar y su opinión sobre las fumigaciones.

A los micrófonos de Nacional Córdoba Rafaeli declaró: “A las autoridades no les cae la ficha. Las comunidades ya tienen incorporado las primeras acciones para que se haga público, filmar y sacar fotos para hacer denuncias de como las gallinas que caen muertas después de las fumigaciones”. Ese día se recogieron las gallinas por parte de la policía y le respondieron a la dueña de los animales, que los mismos murieron por otras causas.

“El modelo sigue sin grietas. Un modelo que enferma a todos, menos a los que se llevan el dinero, es muy triste”, expresó el sacerdote. Aseguró que hay leyes pero que no se cumplen y no se controla, por lo tanto los habitantes del campo son victimas del negocio de la soja realizada por empresarios que no cuentan con más herramientas para defenderse.

