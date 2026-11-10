Un millón de jóvenes participan del histórico encuentro con el papa León XIV

La zona de Palermo se convirtió en el punto de encuentro de una multitud estimada en un millón de jóvenes, quienes se concentran en las inmediaciones del Monumento de los Españoles para participar de la vigilia junto al papa León XIV.

Tras concluir sus actividades en la provincia de Córdoba, el Sumo Pontífice emprendió el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires para encabezar este evento central de su visita apostólica.

Las puertas del predio se habilitaron este mediodía para permitir el ingreso de las delegaciones.

Con el objetivo de ordenar el flujo de personas, la organización dispuso tres sectores específicos para quienes cuentan con acreditación mediante código QR; no obstante, el acceso a las áreas generales permanece abierto y sin horario de cierre para recibir a los fieles que continúan aproximándose al lugar.

El diseño logístico del operativo prevé un recorrido abreviado para el Papa Móvil, el cual iniciará su trayecto en la avenida Intendente Bullrich y avanzará de forma directa hasta el Monumento a los Españoles.

Esta disposición busca agilizar el traslado y priorizar el tiempo de permanencia del Pontífice en el escenario principal, donde compartirá aproximadamente 90 minutos con los asistentes.

La planificación de la jornada contó con la participación de más de 400 jóvenes voluntarios, quienes se distribuyeron las tareas de coordinación, asistencia y logística.

A partir de las 16, comenzó la etapa de animación y preparación en el escenario, conducida por Sofi Martínez, Nacho Girón y Tati Roust.

Desde la organización eclesiástica aclararon que el encuentro no adoptará el formato de una misa tradicional. León XIV escuchará una serie de testimonios de jóvenes provenientes de distintos puntos del país, quienes expondrán sus realidades y vivencias particulares.

Tras las presentaciones, el Santo Padre pronunciará un mensaje pastoral dirigido a la juventud, centrado en los desafíos actuales y las perspectivas de futuro.