Un médico pediatra recomendó cuidados de salud a tener en cuenta con los chicos en verano

El médico pediatra Sergio Snieg en diálogo con el equipo de Creer o Reventar recomendó cuidados a tener en cuenta a la hora de preservar la salud de los niños en verano y en meses de temperaturas altas.

"Hay chicos que son más susceptibles que otros a las altas temperaturas. Es importante que se deshidraten por excesiva sudoración, ni que les agarre algún golpe de calor. Hay que hidratarlos de forma seguida, ofrecerles la teta más seguido. No exponerlos al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde", mencionó.

Snieg advirtió que durante las vacaciones "no hay que relajarse con el cuidado de los niños".