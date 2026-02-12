Un locutor argentino fue elegido para ser la voz del Super Bowl

Mariano Chiesa, locutor argentino radicado en Estados Unidos, contó en 100% Nora, el programa de Nora Briozzo, cómo fue convocado para realizar la locución oficial del Super Bowl, uno de los eventos deportivos y televisivos más importantes del mundo.

El profesional relató que el llamado llegó de manera inesperada y con urgencia para grabar distintas tomas. “Me dijeron que no estaban conformes con una locución y que querían probar conmigo. Grabé tres versiones esa misma noche y finalmente eligieron una de ellas”, explicó. La confirmación llegó sin anuncio previo: descubrió que su voz formaba parte de la transmisión mientras veía el evento junto a su familia.

Chiesa desarrolla su carrera en Estados Unidos desde hace varios años, donde trabaja con castellano neutro en producciones internacionales. Actualmente realiza locuciones para contenidos vinculados a la NFL y fue convocado también para grabaciones relacionadas con la NBA y plataformas globales como Disney+ para toda Latinoamérica.

Durante la entrevista, destacó la magnitud del espectáculo del fútbol americano y su impacto como industria del entretenimiento. Señaló que cada instancia del evento está planificada y patrocinada, y que el Super Bowl mueve cifras millonarias tanto en publicidad como en consumo dentro del estadio, lo que refleja la escala económica del show.

Por último, reflexionó sobre el avance de la inteligencia artificial en el campo de la locución y los desafíos que plantea para la profesión. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento tecnológico obliga a los profesionales a actualizarse y diversificar sus habilidades para adaptarse a los cambios del sector.