Un jubilado de 82 años murió tras ser golpeado durante un robo en San Justo

Un violento asalto en horas de la madrugada terminó con la vida de Lorenzo Fiorentino, un jubilado de 82 años, en su vivienda de la localidad bonaerense de San Justo. El hecho ocurrió mientras la víctima dormía junto a su esposa de 80 años, momento en que tres delincuentes forzaron una ventana para ingresar al domicilio, donde golpearon ferozmente al hombre mayor, provocándole una descompensación fatal.

Por este tema, un vecino de La Matanza, Gabriel Lombardo, en diálogo con Segundo Round, dijo que "se sientes solos y abandonados por las autoridades locales. Hace más de 25 años que esto es tierra de nadie. El índice del delito en esta zona es altísimo"

Este trágico episodio se suma a la crítica situación de inseguridad que atraviesa el partido de La Matanza, distrito que registró 147 homicidios dolosos durante el año 2025, de los cuales 22 sucedieron en ocasión de robo.

Las estadísticas oficiales de las investigaciones penales bonaerenses ubican a este municipio con la tasa de homicidios más alta de la provincia, alcanzando los 8,02 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que casi duplica el promedio general del territorio bonaerense.