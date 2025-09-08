Un Joven Hindemith redobla la apuesta (y el escándalo)

En su momento, unos años antes de la primer guerra mundial, la obra de teatro de Oskar Kokoschka, 'Asesino, esperanza de las mujeres', causó un revuelo mayúsculo en Alemania. En 1921, con 25 años apenas, Paul Hindemith estrena una ópera en un solo acto basada en esta pieza que indaga en la sexualidad con desprejuicio y libremente; lo que desató otro escándalo, pese a la muy tolerante República de Weimar. Te invitamos a escuchar el programa.

El Estreno y su Leyenda. Todos los domingos al mediodía.

Idea y conducción: Santiago Giordano.